“La Barba” hace historia: James Harden ingresa al Olimpo de anotadores de la NBA

La estrella de Los Angeles Clippers, James Harden, alcanzó una marca histórica la noche del sábado, superando al miembro del Salón de la Fama, Carmelo Anthony, para ingresar al exclusivo Top 10 de los máximos anotadores de todos los tiempos de la NBA. El hito ocurrió durante la derrota de los Clippers por 109-106 ante los Minnesota Timberwolves.

Este logro individual resalta en una liga donde las leyendas siguen reescribiendo los libros de récords. Días antes, la superestrella Kevin Durant también había alcanzado una cifra monumental al superar los 31,000 puntos en su carrera.

El Momento del hito y sus reflexiones

Harden, conocido por su prolífico ataque, superó a Anthony con un tiro libre hacia el final del tercer cuarto, consiguiendo así su punto número 21 del encuentro.

"Es un testimonio del trabajo que he realizado", declaró Harden, según reportó Ohm Youngmisuk de ESPN. "Es un honor, especialmente al superar a alguien como Melo, que ha hecho tanto por esta liga". El base también reflexionó humildemente sobre la lista: "Estaba mirando la lista y veo que todos esos chicos son mucho más grandes que yo, mucho más atléticos que yo", comentó.

Rendimiento en el partido

El base de los Clippers terminó la noche con una actuación estelar de 34 puntos, con una eficiencia de 10 de 18 en tiros de campo (incluyendo 1 de 5 en triples), además de una excelente noche desde la línea de castigo (encestó 13 de 15 tiros libres). Su línea estadística se completó con seis asistencias, cinco rebotes, cuatro robos y un tapón.

Con esta actuación, Harden elevó su total de puntos en su carrera a 28,303.

Datos Clave del Récord

Puesto Superado: Carmelo Anthony ocupaba previamente el décimo lugar con 28,289 puntos.

Velocidad del Logro: Harden superó la marca en 1,174 partidos, mientras que Anthony necesitó 1,260 encuentros.

Harden superó la marca en 1,174 partidos, mientras que Anthony necesitó 1,260 encuentros. Origen de los Puntos: La mayor parte de la producción ofensiva de Harden (18,365 puntos) se registró durante sus ocho temporadas y media con los Houston Rockets. Curiosamente, su segunda mayor cantidad (3,610 puntos) la ha anotado con los Clippers después de este partido.

Mirando hacia adelante: Shaquille O'Neal en la mira

El jugador de 36 años no tendrá que esperar mucho para seguir escalando en la histórica lista. Actualmente, Harden se encuentra a 293 puntos de alcanzar a la leyenda Shaquille O'Neal, quien ocupa el noveno puesto.

Considerando que a los Clippers les restan 58 partidos por jugar y que el base comenzó la jornada con un promedio de $26.5$ puntos por partido, el 11 veces All-Star podría, en teoría, superar a O'Neal antes del fin de semana del Juego de las Estrellas (All-Star Game), evento que se celebrará en la propia casa de los Clippers, el Intuit Dome.