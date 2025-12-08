NFL: El viejo Aaron Rodgers responde y los Steelers vencen a los Ravens

Suscríbete a nuestros canales

El experimentado quarterback de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers, ofreció una actuación magistral este domingo, desplegando todo su arsenal ofensivo para guiar a su equipo a una crucial victoria sobre los Baltimore Ravens. Este triunfo no solo fue un golpe anímico, sino que también cortó una racha de dos compromisos consecutivos con derrota para el conjunto de Pensilvania.

El resurgir de Rodgers

A sus 42 años, Rodgers firmó quizás su mejor partido desde que se unió a los Steelers antes de esta temporada. El veterano no solo lanzó para 284 yardas y un touchdown, sino que también demostró movilidad y olfato goleador al correr para otro touchdown.

Los problemas de pases largos de noviembre parecen haber quedado atrás. Tras no completar un pase de más de 31 yardas en todo el mes pasado, este domingo Rodgers conectó cuatro lanzamientos de al menos esa distancia, más dos adicionales de más de 20 yardas.

La intención ofensiva se hizo clara desde la primera jugada: un bombazo de 52 yardas a DK Metcalf, que preparó perfectamente la carrera de 1 yarda de Rodgers para el touchdown terrestre, poniendo a los Steelers arriba 7-3. Este fue el primer touchdown terrestre del mariscal desde la temporada 2022.

Además de la producción ofensiva, Rodgers mostró una notable protección al balón: no fue capturado ni una sola vez por la agresiva defensa de los Ravens, a pesar de haber jugado el fin de semana anterior contra Buffalo con una rodillera en su muñeca izquierda fracturada.

En contraste, los Baltimore Ravens volvieron a mostrar una ofensiva floja, particularmente durante gran parte de la primera mitad, una tendencia que se ha repetido en varias semanas recientes. Aunque finalmente hubo algunas señales de recuperación en la segunda mitad, el equipo liderado por Lamar Jackson se encuentra ahora en una situación precaria.

Baltimore había logrado una impresionante remontada en la temporada, recuperándose de un inicio de 1-5 con cinco victorias consecutivas. Sin embargo, este resurgir se ha visto frenado drásticamente con dos derrotas divisionales consecutivas en casa contra Cincinnati y ahora Pittsburgh.

Jackson, por su parte, tuvo un momento desafortunado en la primera mitad, siendo interceptado por su propio primo, el defensive back James Pierre, un giro narrativo que subraya la frustración del equipo.

Lo que viene: duelos claves

La postemporada se acerca y ambos equipos enfrentarán pruebas de fuego: