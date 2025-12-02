NBA: Histórico noviembre: Cade Cunningham se lleva el Jugador del Mes en la Conferencia Este

Suscríbete a nuestros canales

La National Basketball Association (NBA) dio a conocer este martes el primer ganador del prestigioso premio Jugador del Mes de la Conferencia Este para la temporada 2025-26, el cual recayó en manos del talentoso escolta de los Detroit Pistons, Cade Cunningham.

El desempeño estelar de Cunningham no solo ha sido individual, sino que ha transformado a la franquicia. Lideró a Detroit a un inicio sorprendente de 16 victorias y 4 derrotas (16-4), incluyendo una racha de 13 triunfos consecutivos que empata el récord de la franquicia y marca la mejor apertura de 20 juegos del equipo desde la legendaria temporada 2005.

Los Números de un Noviembre Histórico

El jugador del conjunto de la "Ciudad de los Motores" ha sido el orquestador tranquilo y constante de este éxito inesperado. Durante noviembre, promedió de forma dominante 28.2 puntos, 9.3 asistencias y 6 rebotes.

Este nivel de producción integral (puntos/rebotes/asistencias) ha sido igualado solo por superestrellas de la talla de Luka Dončić de los Mavericks y Nikola Jokić de los Denver Nuggets, estableciendo a Cunningham en la conversación de la élite de la liga.

Puntuación: Sus 28.2 puntos por juego representan el promedio de puntuación más alto para un Piston desde Jerry Stackhouse en la temporada 2000-01.

Asistencias: Sus 9.3 asistencias por juego actualmente lideran la Conferencia Este y lo colocan solo detrás del pivote de los Nuggets, Nikola Jokić, en la clasificación global de la NBA. Si ese ritmo se mantiene, sería la marca de asistencia más alta registrada por un jugador de Detroit desde que la leyenda Isiah Thomas promedió 10 por juego durante la temporada 1986-87.

Un Ejecutor en el Último Cuarto

Pero más allá de la consistencia en los promedios, el impacto de Cunningham se ha sentido con mayor fuerza en los momentos cruciales. El base se ubica en el cuarto lugar de la liga en anotación del cuarto cuarto, promediando 9.9 puntos por juego, y actualmente lidera la NBA en puntos totales anotados en el último periodo.

Entregando repetidamente la victoria, el premio al Jugador del Mes de Cunningham, a solo un mes completo de la temporada, parece un fuerte primer paso en el camino hacia el reconocimiento All-Star y lo que él, y el resto de los fieles de Detroit, han estado esperando: el retorno de los Pistons a la cima de la liga.