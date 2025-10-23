¡El Barcelona no se rinde! Presenta recurso ante Apelación por Flick

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona sigue moviendo sus opciones para intentar tener a Flick el domingo en el banquillo. Los azulgranas han presentado la mañana de este jueves un recurso al Comité de Apelación con la intención de anular la ‘sanción de un partido’ dada tras la expulsión del técnico alemán ante el Girona. Pero el escenario no es muy alentador, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ayer ya rechazó las alegaciones del Barcelona y una vez más confirmó el castigo.

Apelan por Flick

Por su parte, el equipo catalán continua sosteniendo que el texto del acta redactada por Gil Manzano no correspondía con lo sucedido, por lo que solicitan que quede sin efecto la doble amonestación a Flick. Pero esto no ha sido interpretado así por el organismo, el Comité de Disciplina considera que el club no dio “elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar que no cometiera los hechos que se reflejan en el acta arbitral”.

Último recurso del Barcelona

Esto se interpreta que la solicitud no procede. Ahora bien, el último recurso que le quedaría al Barcelona es dirigirse al TAD y buscar la cautelar para que Flick pueda estar en el banquillo del Bernabéu el domingo 26 de octubre. Desde el Barça no descartan la idea, pero en este momento siguen concentrados en la RFEF.