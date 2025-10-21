La apuesta de Flick: Récord de canteranos en el once inicial

Suscríbete a nuestros canales

Ante la larga lista de bajas, Hansi Flick se ha reinventado recurriendo a sus jugadores formados en casa. El Barça salió con un once inicial ante el Olympacos, por la tercera jornada de la Champions League, bastante particular,

Hansi Flick abrió el encuentro con siete jugadores de la cantera por primera vez esta temporada. La campaña pasada volvió a aplicar la misma fórmula, en el último partido de LaLiga ante el Athletic, pero cuando todo está decidido en la competición. Primera vez que pasa en Europa.

Once con siete canteranos

Flick se la jugó en esta fecha Champions por Cubarsí, Eric, Balde, Casadó, Lamine, Dro y Fermín. Es la primera vez esta campaña con tanto jugadores de la casa.

Cómo se mencionó, en el curso 2024-2025, en la última jornada de LaLiga ante el Athletic, el Barça jugó en San Mamés con Iñaki Peña, Eric, Cubarsí, Balde, Gavi, Lamine y Fermín.

Contra el Girona paso algo casi similar, jugaron seis (Cubarsí, Eric, Balde, Casadó, Lamine y Toni Fernández)y en el otro encuentro con más canteranos fue frente ante el; Levante (Eric, Cubarsí, Balde, Casadó y Lamine)