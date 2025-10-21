Rotación de lanzadores de Los Angeles Dodgers mete miedo de cara a la Serie Mundial 2025

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Dodgers lucen muy completos de cara a la Serie Mundial 2025 contra Toronto Blue Jays. El cuerpo de lanzadores, en especial los abridores han lucido en su mejor versión, mientras que, el madero también destaca como arma mortal liderado por Shohei Ohtani, quien desapareció tres jonrones para eliminar a Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

No solo fueron los tres cuadrangulares del japonés, sino que estuvo a la altura desde el morrito con 10 ponches, siendo una hazaña inédita en la historia de las Grandes Ligas que un pelotero desaparece tres bambinazos y suma +10 en un mismo juego, marca que sentenció su MVP en la final del viejo circuito.

Haciendo a un lado el superlativo desempeño de Ohtani, el pitcheo fue ha sido la principal carta de los Dodgers durante la Postemporada MLB. Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y el mismo Ohtani desde el montículo son los principales responsables de que la franquicia está a solo cuatro victorias de convertirse en bicampeones de Las Mayores, algo que ocurre desde New York Yankees (1998, 1999, 2000).

Números de abridores de los Dodgers en Postemporada MLB

Blake Snell: 3-0, 28 ponches, 0.52 WHIP, 0.86 ERA en 21.0 innings

Shohei Ohtani: 2-0, 19 ponches, 0.75 WHIP, 2.25 ERA en 12.0 innings

Yoshinobu Yamamoto: 2-1, 18 ponches, WHIP 0.86, 1.83 ERA en 19.2 innings

Tyler Glasnow: 0-0, 18 ponches, 1.13 WHIP, 0.68 ERA en 13.1 innings

Este cuarteto no solo ha limitado el daño, sino que ha impuesto un ritmo demoledor para sus rivales, acumulando ponches y alargando salidas de calidad con gran consistencia. Gracias a este dominio, los Dodgers han podido construir ventajas tempranas y encaminarse a su novena corona de su historia en MLB.