Max Scherzer rumbo a igualar este récord único en la Serie Mundial de MLB

Los Azulejos de Toronto representarán a la Liga Americana en la venidera Serie Mundial de Grandes Ligas y en su rotación de abridores, contarán con el legendario Max Scherzer, que a sus 41 años sigue mostrando vigencia. El lanzador derecho volverá al "Clásico de Otoño" y sin duda su meta debe ser conquistar el campeonato.

El veterano abridor es considerado uno de los mejores lanzadores de la última época y sin duda su carrera es digna del Salón de la Fama una vez se retira, por lo que es impresionante ver como a su edad, jugará otra vez la Serie Mundial en el mejor beisbol del mundo.

Max Scherzer rumbo a la historia en el Clásico de Otoño

Scherzer está cerca de alcanzar un logro poco común en la historia de la MLB, que es igualar el récord de Lonnie Smith al jugar la Serie Mundial con cuatro equipos diferentes. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser uno de los lanzadores más dominantes de su era, y ahora tiene la oportunidad de añadir un capítulo histórico a su trayectoria. Este récord no solo refleja su talento en el montículo, sino también su capacidad de adaptarse y rendir al más alto nivel sin importar el equipo que defienda.

Si logra este hito, Scherzer se unirá a un grupo muy selecto de jugadores que han dejado su marca en la Serie Mundial de manera consistente con diferentes franquicias. Más allá del número, este logro destaca la longevidad y la constancia de un jugador que ha sabido mantenerse entre los mejores durante años.

"Brown Eye", como es apodado, ha disputado en su carrera la Serie Mundial con Tigres de Detroit en 2012, Nacionales de Washington en 2019 y Rangers de Texas en 2023, logrando el campeonato con los últimos dos equipos mencionados.

De por vida en Serie Mundial, Max Scherzer acumula cuatro aperturas, con récord de 1-0, 3.26 de efectividad, 10 boletos y 19 ponches. Mientras que, en la presente Postemporada 2025, llega al Clásico de Otoño con Toronto con una victoria y 3.18 de ERA, 1.24 de WHIP y cinco abanicados.