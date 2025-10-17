MLB: Max Scherzer entra en el club más exclusivo de abridores en octubre

Max Scherzer es en uno de los lanzadores más importantes de Grandes Ligas. Como veterano ayuda en muchos aspectos a Azulejos de Toronto en su búsqueda por la Serie Mundial; de hecho, con su último triunfo alcanzó una marca legendaria junto a leyendas de postemporada.
Scherzer logró un importante triunfo 8-2 contra Marineros de Seattle para forzar al Juego 6 de la Serie de Campeonato de Liga Americana. El triunfo además, lo une a otros tres lanzadores que alcanzaron una marca legendaria difícil de ver en la historia de los juegos de octubre.
Max se une a Jack Morris, Curt Schilling y John Lackey como los únicos lanzadores en lograr tres victorias con tres equipos diferentes en postemporada. Scherzer se inmortalizó con la marca al vencer con Tigres de Detroit, Nacionales de Washington y Azulejos de Toronto.
Max Scherzer y una carrera de octubre que desafía el tiempo
Max Scherzer a sus 41 años, sigue escribiendo capítulos legendarios en octubre. Ha lanzado en postemporada con seis equipos distintos, más que cualquier otro abridor en la historia de MLB. Su capacidad para adaptarse y ganar lo convierte en un símbolo de excelencia.
Con 26 aperturas en 11 postemporadas, Scherzer ha dominado escenarios de máxima presión. Desde Detroit hasta Toronto, pasando por Washington y Nueva York, su mentalidad es inquebrantable y en pleno 2025, volvió a brillar ante Seattle, demostrando que su legado vive.
Números de Max Scherzer en postemporada
- 11 postemporadas, 31 juegos, 26 aperturas, 8-8, 3.75 efectividad, 148.2 entradas, 112 hits, 62 carreras limpias, 21 jonrones, 60 boletos, 176 ponches, 1.15 WHIP