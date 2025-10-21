MLB: Azulejos de Toronto concreta una épica remontada para avanzar a la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

¡Ya es un hecho! Los Azulejos de Toronto concretaron en la noche de este lunes su pase a la Serie Mundial de la MLB, esto luego de dejar en el camino a los Marineros de Seattle tras siete intensos juegos. En esta ocasión, el marcador en el Rogers Centre señaló un ajustado 4 a 3 para el conjunto canadiense.

El duelo de pitcheo entre George Kirby y Shane Bieber fue digno de admirar, ya que ambos dieron lo mejor de sí para tratar de mantener a raya a sus respectivos rivales. Al final, los pequeños detalles, la fortuna y un gran batazo favorecieron a los Azulejos, quienes clasificaron a su tercera Serie Mundial.

Toronto se rinde a los pies de George Springer

Ni bien se escuchó la voz de playball, el conjunto de Seattle no desperdició su primera oportunidad a la ofensiva. Julio Rodríguez abrió la tanda con un doble, lo que le permitió minutos más tarde pisar el home gracias a un sencillo de Josh Naylor.

A pesar de la desventaja, los de casa respondieron prácticamente al instante. Y es que tras iniciar una seria amenaza en la baja del primer capítulo, Daulton Varsho llevó hasta el home a George Springer con un hit productivo para igualar la pizarra.

Acto seguido, los Marineros pegaron fuerte con par de cuadrangulares solitarios para irse arriba una vez más. El primero fue con la firma de Julio Rodríguez, en el tercero; mientras que el segundo con la fuerza de Cal Raleigh, en el quinto.

Pero cuando todo lucía como un dominio total de la visita, en la baja del séptimo episodio llegó un enorme swing que cambió las cosas. Con dos hombres en base, George Springer castigó al venezolano Eduard Bazardo con un inmenso cuadrangular que aterrizó en el jardín izquierdo, concretando así una épica remontada.

De esta manera, los Azulejos de Toronto obtuvieron su boleto a la Serie Mundial, donde enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles. Vale mencionar que no llegan a estas instancias desde la temporada de 1993, cuando conquistaron el campeonato ante los Phillies de Filadelfia.