La insólita estadística que conecta el jonrón de George Springer con la Serie Mundial de 1993

El batazo de George Springer en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) no solo le dio a los Azulejos de Toronto el pase a la Serie Mundial 2025, sino que cimentó la increíble e inigualable tradición del equipo de eliminar a sus rivales con jonrones épicos de tres o más carreras en las entradas finales y jugando en el Rogers Centre.

La cuenta es histórica y asombrosa: los Azulejos han logrado esta hazaña en las cuatro rondas distintas de postemporada, una gesta que ningún otro equipo en la historia de las Grandes Ligas se acerca a igualar. De hecho, ninguna otra franquicia tiene más de un jonrón de esta magnitud y significado en toda su historia jugando en casa.

El ADN de la victoria: cuatro batacazos, cuatro rondas

El dato estadístico es demoledor y pone en perspectiva la hazaña de George Springer. El reciente cuadrangular se une a una lista legendaria de batazos decisivos, todos ocurridos en la séptima entrada o posterior, y todos siendo jonrones de tres o más carreras que decidieron la eliminación de un rival en el Rogers Centre.

Esta tradición se remonta a 1993, cuando Joe Carter conectó su icónico jonrón de tres carreras en la novena entrada de la Serie Mundial para sellar el campeonato. La proeza se repitió en 2015, esta vez en la Serie Divisional (ALDS), con el famoso cuadrangular de tres carreras de José Bautista en la séptima entrada. Un año después, en 2016, fue Edwin Encarnación quien tomó el relevo, despachando un jonrón de tres carreras en la undécima entrada del Juego de Comodín (ALWC). Y ahora, en 2025, George Springer se inscribe en la historia con su jonrón de tres carreras en la séptima entrada de la Serie de Campeonato (ALCS).

Springer y la reafirmación de una tradición única

El batazo de Springer en el Juego 7 de la SCLA de 2025 no solo rompió el empate, sino que lo colocó junto a íconos de la franquicia. El jardinero se convierte en el eslabón más reciente de una cadena de héroes cuyo poder en momentos de máxima presión es un sello distintivo de los Azulejos.

Si bien las declaraciones de los jugadores sobre este récord específico aún no están disponibles, este patrón estadístico habla por sí solo: el Rogers Centre parece ser el escenario predilecto para que las estrellas de Toronto definan la historia con el bate en el momento más decisivo.

La afición de Toronto ahora tiene un nuevo héroe en George Springer, cuyo jonrón de tres carreras no es solo una victoria, sino la reafirmación de una tradición épica que convierte a los Azulejos en la franquicia más implacable de las Mayores al momento de cerrar una serie en su propio estadio.