George Springer superó marca histórica de Bernie Williams en Postemporada

Los Azulejos de Toronto avanzaron a la Serie Mundial de MLB 2025 tras eliminar a los Marineros de Seattle en siete juegos. En ese séptimo y decisivo encuentro, George Springer conectó un jonrón determinante en el compromiso que terminó siendo vital para la victoria de su equipo. El jardinero sabe lo que es jugar en Postemporada y con ese batazo demostró toda su categoría en esta instancia.

Este jugador dirá presente en otro "Clásico de Otoño" y sin duda irá en busca de un nuevo anillo en su carrera, recordando que en el pasado ya salió campeón de las Grandes Ligas con los Astros de Houston.

Con su jonrón de tres carreras en el séptimo inning, Springer subió sus números históricos en los Playoffs, superando a un histórico toletero latino que brilló por años en esta instancia del mejor beisbol del mundo.

George Springer top 3 en la historia de Postemporada

Springer continúa dejando su marca en la historia de las Grandes Ligas al superar a Bernie Williams en la lista de los máximos jonroneros de la postemporada. Con 23 cuadrangulares, se ha colocado por encima de una figura icónica de los Yankees, alguien que durante años representó la excelencia en octubre. Este logro no solo resalta su poder ofensivo, sino también su consistencia en los momentos de mayor presión, un rasgo que lo ha caracterizado desde sus días con los Astros y que sigue demostrando cada vez que llega la hora grande.

Superar a Williams no es un hecho menor, considerando que el exjugador de Nueva York fue sinónimo de éxito en una era dorada del béisbol. Springer, sin embargo, ha sabido construir su propio legado con una combinación de potencia, enfoque y liderazgo.

Ahora, el jardinero comparte el tercer puesto en la lista de máximos jonroneros de todos los tiempos en Postemporada, solo por detrás de leyendas como Manny Ramírez y José Altuve.

Tras esta nueva marca, George Springer registra de por vida en Postemporada un total de 85 hits, entre ellos 20 dobles y sus 23 jonrones. Además, cuenta con 47 carreras remolcadas, 54 anotadas y average de .264.