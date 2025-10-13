¡Histórico! George Springer supera a Derek Jeter y establece récord de la franquicia con Leadoff

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de los Toronto Blue Jays, George Springer, disparó un jonrón ante el primer lanzamiento del partido contra Bryce Miller, de los Seattle Mariners, durante el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) este domingo.

El batazo de 385 pies de Springer al jardín derecho, conectado sobre una recta en la esquina exterior de la zona de strike, puso a Toronto por delante en el marcador y estableció un hito doble:

Récords Establecidos por Springer

El cuadrangular significó el jonrón número 21 de George Springer en su carrera de postemporada. Este registro lo posiciona en el quinto lugar en la lista de jonroneros de Playoffs de todos los tiempos en la MLB, superando al legendario capitán de los Yankees, Derek Jeter (20).

Además, el batazo fue significativo para la franquicia:

Se convirtió en el primer jonrón para abrir la entrada (leadoff home run) en la historia de postemporada de los Blue Jays.

El Contexto Histórico

Con 21 jonrones, Springer se acerca a la cima de esta prestigiosa lista. El récord histórico de jonrones en postemporada pertenece a Manny Ramírez (29), seguido de cerca por José Altuve (27), Kyle Schwarber (23) y Bernie Williams (22).

En cuanto a los jonrones leadoff en general, Springer es también un especialista, pues ha conectado 63 jonrones para abrir el juego en temporada regular, solo superado por el récord histórico de 81 de Rickey Henderson.