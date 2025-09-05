MLB

El jardinero de Toronto tiene notable promedio de .400 en sus últimos siete juegos

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 11:00 am
George Springer se une a estas leyendas de los Yankees en un club histórico de la MLB (+Detalles)
Foto: Cortesía
George Springer se puede considerar como uno de los mejores jardineros de la última década y sus números recientes los respalda. El pelotero de los Azulejos de Toronto está teniendo una notable temporada 2025 de Grandes Ligas y recientemente se unió a un club junto a legendarios de este deporte.

El jardinero de 35 años es una pieza clave en la actualidad en el lineup de este equipo de Canadá, tanto es así que tiene promedio de .400 en los últimos siete juegos de la campaña. 

George Springer se unió a leyendas de los Yankees

Springer se unió a un selecto grupo de leyendas de la MLB al alcanzar un tramo histórico de 48 juegos en 2025 con cifras que solo Babe Ruth (1920) y Lou Gehrig (1931) habían logrado antes. Durante ese período, registró más de 55 carreras anotadas, 40 impulsadas, 71 hits, 23 bases por bolas y 9 bases robadas, demostrando un dominio ofensivo completo y un talento multifacético que combina poder, consistencia y velocidad.

Este logro consolida a Springer como uno de los jugadores más destacados de su generación, capaz de rendir al más alto nivel durante un tramo prolongado de la temporada. La comparación directa con figuras inmortales como Ruth y Gehrig subraya no solo la magnitud de sus números, sino también su lugar en la historia del beisbol.

En 118 juegos este año, George Springer tiene 126 imparables, entre ellos 20 dobles, un triple y 27 jonrones. Además, tiene 72 carreras remolcadas, 90 anotadas y promedio de .307.

