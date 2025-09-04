George Springer en la historia de Toronto

Suscríbete a nuestros canales

El bateador estrella de los Blue Jays acaba de establecer un nuevo récord en la historia de la franquicia, consolidando su lugar como una de las piezas ofensivas más importantes del equipo.

Con el cuadrangular que conectó en la tercera entrada durante la victoria del miércoles por la noche de 13-9 sobre los Rojos, Springer registró su noveno jonrón en un lapso de 16 juegos, la mayor cantidad para un jugador de los Blue Jays en un periodo tan corto desde 1977.

Nuevo hito

Este logro supera la marca de ocho jonrones en 16 juegos que estableció la leyenda de los Blue Jays, Carlos Delgado, en 1994, un año que marcó la explosión ofensiva de Delgado como una de las figuras clave de la organización. El récord de Delgado había permanecido intacto por décadas, resistiendo a los embates de grandes bateadores como José Bautista y Edwin Encarnación.

El impresionante desempeño de Springer no se detiene ahí. Su racha de poder lo ha colocado en una posición de élite. Además de superar a Delgado, el jardinero ha dejado atrás a las diez veces que un jugador de los Blue Jays había logrado siete jonrones en 16 juegos.

El logro de Springer es un testimonio de su forma física y su enfoque en el plato. En un momento crucial de la temporada para los Blue Jays, que buscan asegurar su lugar en la postemporada, su bate caliente ha sido una fuerza impulsora, proporcionando la potencia necesaria para ganar partidos cerrados y mantener al equipo en la contienda.

El nuevo récord de Springer sirve como un faro de esperanza para los Blue Jays y sus aficionados. Mientras el equipo avanza en la segunda mitad de la temporada, la capacidad de Springer para cambiar el juego con un solo swing lo convierte en una amenaza constante y en una de las historias más emocionantes del béisbol en 2025.