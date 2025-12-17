Tito ‘El Bambino’ confiesa la razón de su interés en la venezolana Dani Barranco

Suscríbete a nuestros canales

El astro del reggaetón, Tito ‘El Bambino’, ha puesto fin a rumores y suspicacias tras hablar sin filtros sobre por qué le regaló un reloj valorado en 14.000 dólares a la influencer y cantante venezolana Dani Barranco.

En una entrevista que ya se volvió viral, el puertorriqueño explicó con sinceridad lo que hay detrás del polémico obsequio, dejando claro que no se trata de un simple regalo materialista sino de una declaración de respeto y admiración.

La verdad detrás del gesto de Tito 'El Bambino'

En una reciente entrevista, el reggaetonero habló sin tapujos y describió a la cantante no solo por su belleza, sino, sobre todo, por su carácter y fortaleza. Según relató, lo que más la llamó la atención fue verla enfrentar adversidades con actitud positiva.

“Ella está siendo molida en la vida, pero demuestra fuerza y alegría”, comentó. Por su parte, el moderador no pudo evitar sacar a flote el tema del costoso regalo que le dio Tito a Barranco cuando ella aún estaba en el reality show “La Casa de Alofoke 2”.

Según sus palabras, él le obsequió el reloj Cartier como una forma de honrar la resiliencia y el corazón de una mujer que lucha por sus metas sin perder dignidad ni autenticidad, dejando claro que su decisión no fue impulsiva ni con segundas intenciones.

Tito aclara sus intenciones

El Cartier, clasificado como un accesorio de alta gama, desató inmediatamente reacciones encontradas en redes sociales. Algunos comentaron con sarcasmo, otros con escepticismo, sugiriendo que podría existir otro tipo de intención en el reggaetonero con Dani.

El también conocido como ‘El Patrón’ quiso zanjas esas especulaciones: “Yo desde niño amo los relojes. Para mí, una buena dama merece uno que simbolice el valor que tiene”. En este sentido, aseguró que, el acto fue simplemente un detalle sincero y no una maniobra para algo más.

Además, el intérprete de “Flow Natural” destacó que la sensibilidad femenina y la forma en que las mujeres enfrentan desafíos son cualidades que él respeta profundamente, algo que también influenció su decisión de hacer este gesto público.