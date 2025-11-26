El costoso regalo que le envió Tito ‘El Bambino’ a la venezolana Dani Barranco

Suscríbete a nuestros canales

Hace unas semanas, el reggaetonero Tito ‘El Bambino’ llegó al reality “La Casa de Alofoke 2”, para regalarle buena música a los participantes, con quienes también compartió, en especial con la cantante venezolana Dani Barranco.

Además de verlos en tarima disfrutando, ambos artistas también se metieron en el estudio y trabajaron en nueva música, enloqueciendo a los fans que comenzaron a pedir a gritos una colaboración entre ambos.

Todo parece indicar que, el boricua quedó encantado con Barranco y, el martes 25 de noviembre le demostró su apoyo con dos buenos regalos que sorprendieron a la criolla.

La donación de Tito 'El Bambino' a Dani

Es de conocimiento público que para los participantes son importantes las donaciones que hacen desde afuera, y, para apoyar a Daniela, el intérprete de “Flow Natural” le dejó puntos en el Súper Chat donando $500.

Tras el respaldo de ‘El Patrón’, el equipo de Daniela subió una historia a Instagram de un video donde la artista habla del próximo show que tiene en Venezuela el 22 de diciembre y escribieron: “¿Llevamos al patrón?”, por lo que podría haber sorpresa en MODO Caracas.

Vale resaltar que, esta será la primera presentación de Barranco al salir de “La Casa de Alofoke 2” y desde ya, el público está expectante sobre lo que se pueda vivir esa noche con ella.

El ostentoso regalo

Pero, los $500 no fueron suficientes para el reggaetonero y quiso ratificar aún más su apoyo con un costoso regalo. Un representante del equipo llegó con el presente y leyó una carta que había enviado Tito.

“Dani, espero que te encuentres bien. Hoy quiero resaltar tu fuerza, tu valentía y ese poder que tienes de no rendirte”, comenzó.

“Recuerdo cuando estábamos en el estudio en un momento que desapareciste te pregunté: ‘¿Dónde estabas?’, me dijiste: ‘Estaba llorando (…) me respondiste que no era fácil estar aquí en la casa’ y me dio mucho sentimiento”, agregó.

En sus palabras, el reggaetonero recordó que él también pasó por momentos difíciles en los inicios de su carrera y aplaudió la fuerza con la que volvió la venezolana y empezó a grabar música. “Demostraste lo que eres realmente, una guerrera”, apuntó.

‘El Patrón’ no se pudo despedir sin mencionarle a Daniela que la espera cuando salga del reality “para hacer un hit mundial”. Finalmente, la venezolana abrió su regalo y se trataba de un costoso reloj.

La pieza es un Tank Louis Cartier Large Model y, según información suministrada en Internet, tiene un valor de 14.800 dólares americanos.