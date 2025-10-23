Daniela Barranco aclara su relación con Beéle: ¿hubo o no hubo beso?

Suscríbete a nuestros canales

Semanas antes de su entrada a “La Casa de Alofoke 2”, la influencer y cantante venezolana Daniela Barranco, estuvo en el ojo del huracán luego de ser señalada como la nueva pareja del colombiano Beéle.

No solo fue la voz de la criolla que estuvo presente en una canción del costeño, sino que, sus apariciones en público no dieron tregua para crear una matriz de opinión. Ante la duda colectiva, la ex de Omar K11 aclaró lo que ocurría con el reggaetonero.

¿Qué hubo entre Daniela Barranco y Beéle?

En medio de una conversación en el reality show dominicano, el anfitrión no pudo evitar abordar el tema sobre un posible romance entre la venezolana y Beéle, alegando que, fueron vistos juntos en diferentes ocasiones.

“Te vieron saliendo de un hotel en Italia con él”, dijo Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, a lo que Daniela respondió: “También fui a los shows en Milán y he ido a varios shows porque es mi amigo”.

“Te estoy diciendo que es mi amigo, lo admiro muchísimo, es una persona en verdad increíble”, aseguró. Pese a la poca credibilidad que le dieron sus compañeros, Barranco fue firme en sostener que solo existe una amistad con el intérprete de “Estrella fugaz”.

¿Hubo o no hubo beso?

En una charla un poco más íntima, Santiago Matías le pidió a la cantante que jurara no haber tenido nada con el colombiano. “¿Pero qué tanto el chisme, por qué quieren saber eso?”, preguntó la criolla.

Asimismo, afirmó que, nunca se ha dado un beso con él. “¡Tú eres chismoso!”, le dijo a Matías en tono de broma. Entre tanto, se mencionó que, la también venezolana Isabella Ladera, quien fue novia de Beéle le tendría celos a Daniela, lo que ella se encargó de negar.