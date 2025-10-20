Isabella Ladera y Beéle se verán las caras tras filtración de su video

Suscríbete a nuestros canales

A un poco más de un mes del escándalo que protagonizaron Isabella Ladera y Beéle por la difusión de su video íntimo, los artistas podrían encontrarse próximamente, cuando aún sigue la polémica latente y una demanda en proceso.

Cuando el video se viralizó, todo el mundo entendió que, la relación entre ambos que comenzó en medio de una infidelidad, terminó peor de lo que muchos imaginaban. El posterior escenario reforzó esa versión y ahora, el público espera un cara a cara entre ellos.

Isabella Ladera y Beéle ¿cara a cara?

De acuerdo a una publicación de Telemundo, ambos personajes dirán presente en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Mientras que Ladera estará como presentadora invitada, el colombiano dirá presente con un show.

Aunque nada garantiza que los artistas vayan a encontrarse cara a cara, el público está ansioso de lo que posiblemente podría pasar en la Knight Center de Miami, justo cuando ninguno ha dado más declaraciones acerca de lo ocurrido con el material íntimo.

Premios Billboard 2025: una edición de lujo

Más allá de este encuentro explosivo, los Billboard Latinos 2025 prometen ser una de las ediciones más grandes de su historia, celebrando 25 años de trayectoria con una producción de alto nivel y un cartel de artistas de talla mundial.

Entre los confirmados se encuentran Bad Bunny, Laura Pausini, Peso Pluma, Daddy Yankee, Elvis Crespo y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, quienes garantizarán una noche repleta de estrellas y emociones.

Además, la gala rendirá homenaje a figuras icónicas de la música latina:

Bad Bunny recibirá el Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21.

recibirá el Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21. Laura Pausini será reconocida como Ícono Billboard.

será reconocida como Ícono Billboard. Peso Pluma recibirá el Premio Billboard Vanguardia.

recibirá el Premio Billboard Vanguardia. Elvis Crespo será incluido en el Salón de la Fama Billboard.

El regreso más esperado será el de Daddy Yankee, quien presentará el estreno mundial de su tema “Sonríele”, marcando un momento histórico tras su retiro de los escenarios.