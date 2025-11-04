Dani Barranco destapa infidelidad de su ex y vinculan a una animadora venezolana

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, la vida sentimental de la venezolana Dani Barranco, acapara los titulares y en esta oportunidad la polémica está relacionada con su última pareja (o al menos públicamente), el bailarín William Parry.

En una conversación con sus compañeros, la criolla recordó cómo descubrió la infidelidad por parte de Parry y, aunque no dio nombres, desató la locura en redes sociales al hablar de la responsable de esos “cachos”.

¿Qué dijo Dani Barranco?

En el relato, la cantante y creadora de contenido sacó a relucir la vez que tenía un viaje planeado con el bailarín a Canaima, el cual la llenó de ilusión, pues, es un destino turístico del país que aún no conoce.

“Siempre he querido ir y yo había terminado con mi ex en octubre y estábamos hablando para volver y yo sospechaba de una amiga mía que yo le presenté, yo vi una vai@$ rara y tú sabes que las mujeres sentimos esa vibra”, comentó.

En ese contexto, acotó que, como regalo de Navidad su ex le dio el viaje a Canaima, no obstante, dos días antes de viajar, William le habría puesto varias excusas para cancelar aquella aventura juntos.

“Él me escribe que yo le había puesto los cuernos como con 4 personas, me encabr@$e horrible y quedé como una loca. Hablo con él, yo le termino”, agregó.

La presunta infidelidad con una animadora

Luego del problema, Barranco narra que, fue a su casa y revisó el correo electrónico de Parry encontrándose con la gran sorpresa de que el boleto que le correspondía a ella, estaba a nombre de otra mujer.

“Yo no sé cómo él iba a planear terminarme en dos días y hacer toda la vuelta para irse con ella”, indicó. “Yo lo que hice fue llamarlo, insultarlo, llamé hasta a la mamá”, añadió.

Pero, esto no termina aquí. Y es que, en uno de los videos publicados de esta conversación en la plataforma TikTok, muchos se preguntaban de quién se trataba y, la animadora Aigil Gómez comentó que, había sido la misma que le quitó el novio a ella.

“La misma que me lo hizo a mí que en ese entonces decía también ser mi “amiga”, obvio amiga de nadie!!!”, escribió la presentadora del programa “La Bomba” de Televen.

De inmediato, los internautas apuntaron a Alessandra Sánchez, actual animadora del programa Zona i, quien en enero de este año fue vinculada con Magglio Ordoñez Jr., pareja de Gómez. Por lo tanto, Sánchez también fue acusada de ser la tercera en discordia entre William y Daniela.