Acusan a Alofoke de atacar a Dani Barranco dentro del reality

Representando a Venezuela, la cantante Dani Barranco, ingresó el pasado 20 de octubre a 'La Casa de Alofoke 2', el reconocido reality dominicano creador por Santiago Matías 'Alofoke' y que reúne a 18 participantes en una misma mansión.

Desde su entrada, la también creadora de contenido logró conectar con el público y también con sus compañeros. Para el día de hoy, Barranco cuenta con lindas amistades incluyendo la que ha formado con su paisana, Diosa Canales.

Sin embargo, ha vivido momentos incómodos debido a un rumor que la persigue. Y es que, semanas antes de su ingreso al programa, fue vinculada sentimentalmente con el colombiano Beéle, por lo que claramente sería un tema de conversación dentro de la casa.

¿Hubo romance entre Dani Barranco y Beéle?

En diferentes ocasiones, ambos artistas fueron captados en situaciones que avivaron rumores de una relación entre ellos. En este sentido, Dani fue abordada al principio del show por el anfitrión.

En aquel momento, ella respondió: “Fui a los shows en Milán y he ido a varios shows porque es mi amigo (...) Te estoy diciendo que es mi amigo, lo admiro muchísimo, es una persona en verdad increíble”.

De manera insistente, Alofoke preguntaba sobre el estatus de esa "relación", a lo que Daniela aseguró que nunca existieron un romance.

Acusan a Alofoke

Este fin de semana volvió a trascender el tema cuando Santiago Matías llegó a la casa e insinuó que, Beéle había dejado a la modelo venezolana, Isabella Ladera, por estar con Dani, lo que revolucionó aún más esa polémica.

“Tuviste un romance con Beéle, ¿por qué tú lo niegas? Isabella se la coge a ella y entre mujeres saben cuando hay un roce (...) ¿Beéle dejó a Isabella por ti fue?”, dijo Alofoke. Totalmente sorprendida, la criolla insistió una y otra vez que la situación no era así.

Ante esto, usuarios en redes aseguraron que Santiago “se la tiene montada” a la venezolana:

“Alofoke no le importa faltarle el respeto a todas las mujeres de la casa solo por buscar sonido”, “Alofoke se está pasando”, “O sea el necesita jod$r a alguien sino no sube vistas ?”, “Que tanto le tiran a ella no entiendo”, “Alofoke no deja en paz a Daniela”, son algunos de los comentarios.