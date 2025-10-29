Daniela Barranco planta tremendo beso a participante de “La Casa de Alofoke”

Suscríbete a nuestros canales

El reality “La Casa de Alofoke” está que echa fuego por un picante beso entre Daniela Barranco y Jlexis. Ambos encendieron las redes sociales y dieron el contenido que muchos esperaban del programa de Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke.

Fue la propia cuenta del espacio que difundió el video de los cantantes en un íntimo momento que fue captado por las cámaras y transmitido en el 24/7. Muchos aseguraron que se formó una nueva parejita en “La Casa de Alofoke”.

Mientras ambos conversaban sin respetar el espacio personal del otro, Daniela Barrando y Jlexis cortaron distancia para plantarse un beso en la boca que duró apenas unos segundos, para luego reírse por el momento inesperado.

Aunque el programa en streaming inició hace ocho días, los seguidores aplaudieron esta unión con mensajes de apoyo.

“¡Esta parejita si me gusta!”, “Esta pareja si me encanta”, “Ese beso ella si lo quería”, “A estos si los apoyo, Michael le queda grande a la curtía aquella”, fueron algunos de los comentarios en señal de aprobación.

Daniela Barranco y Diosa llegan para encender el reality

En medio de figuras dominicanas, puertorriqueñas, panameñas y colombianas, hay dos venezolanas que están listas para demostrar todo el poder criollo. Diosa Canales y Daniela Barranco son la representación del tricolor y, una de ellas, promete llevarse el premio mayor.

Con mucha sensualidad, Canales llegó a la mansión con un traje ceñido al cuerpo estampado con la bandera de su tierra natal y la de República Dominicana, país donde se graba “La Casa de Alofoke”, mientras que Barranco sorprendió con una de sus prendas al llevar al dúo Servando y Florentino plasmados.