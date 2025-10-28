Ronald Acuña Jr. revela a sus favoritos de “La Casa de Alofoke 2”

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 20 de octubre, Santiago Matías abrió las puertas de “La Casa de Alofoke 2”, en la que recibió a 20 invitados de diferentes países que, durante 38 días vivirán en la mansión ubicada en República Dominicana.

Las fiestas, los momentos divertidos e incluso, las peleas, han posicionado al reality show en el foco mediático, por lo que muchos están atentos a todo lo que ocurre. Entre esas personas se encuentra el pelotero venezolano, Ronald Acuña Jr., quien ya tiene sus favoritos.

Ronald Acuña Jr. toma partido

La popularidad del reality llegó hasta el jardinero de los Bravos de Atlanta y, a través de sus redes sociales anunció públicamente su apoyo no solo a las venezolanas, sino también a los puertorriqueños que allí participan.

“TeamLosBoris” fue su primer escrito siendo este un apoyo directo a Jlexis Giraldo y Michael Flores. En el mismo mensaje agregó: “TeamVenezuela”, un claro respaldo a sus connacionales, Diosa Canales y Dani Barranco.

Este mensaje se debe a un abono que habría hecho ‘El Abusador’ a “La Casa de Alofoke” como parte de las donaciones que reciben los participantes por parte de sus aliados externos. En este sentido, Ronald depositó un total de $499.99.

"La Casa de Alofoke 2" revoluciona internet

La segunda temporada del reality show dominicano ﻿“La Casa de Alofoke”, está creada y producida por Santiago Matías. Esta edición comenzó el lunes 20 de octubre de 2025, con una inversión de más de US$ 2 millones.

Es transmitida de forma digital, en particular vía YouTube, y consta de una convivencia de varios participantes famosos o influencers en una casa bajo cámaras.

Participan 20 concursantes entre dominicanos y extranjeros. El escenario para esta temporada es el complejo Atlántica Studios, en Juan Dolio, República Dominicana.

Uno de los premios ofrecidos es de varios millones de pesos dominicanos, además de posibles vehículos u otras recompensas adicionales.