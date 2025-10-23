Diosa Canales vuelve a pelear en “La Casa de Alofoke 2”

Suscríbete a nuestros canales

Cuando solo han pasado 3 días del inicio de “La Casa de Alofoke 2”, las aguas se pusieron turbias desde el ingreso de ‘La Gigi’, una polémica exparticipante que al parecer llegó buscándole pelea a la vedette venezolana, Diosa Canales.

Desde su primer encuentro, ambas tuvieron diferencias lo que dejó claro que, es probable que no exista una buena relación entre ellas. No obstante, los ánimos aumentaron la noche del 22 de octubre cuando tuvieron un nuevo cruce de palabras.

Diosa Canales deja sin palabras a 'La Gigi'

En una pelea de egos, la dominicana hizo alarde del impacto mediático que tiene en su país, pero, no contaba con la fama que tiene Canales, quien no se dejó apabullar y le resaltó la popularidad que ella tiene en Venezuela (y otras partes del mundo).

En la pelea, la criolla expresó a viva voz: “Tienes un ego demasiado grande, tú eres igual que yo, no eres más que nadie. Ella es Gigi aquí y yo soy Diosa en Venezuela. ¿Qué te pasa?”.

La dominicana solo tuvo tiempo de responder: “Aguántala”, despertando la furia de Diosa, quien rápidamente refutó: “Aguántala tú. Tienes que bailar pegao’ mami”.

El enfoque de Diosa

A lo largo de los años, la también cantante se ha caracterizado por ser una mujer frontal, que habla sin tapujos y, ha protagonizado una que otra polémica un tanto agresiva. Sin embargo, en la actualidad su único interés es disfrutar el momento y es lo que planea hacer en el reality show.

En una conversación con su paisana Daniela Barranco, aseguró que “la pelea no sale bien” y, recordó aquella que tuvo con Osmariel, de la que hoy por hoy se arrepiente.

“Todo el mundo está: ‘agárrate a co%$!os’, o sea buscando la manera de que yo vuelva a caer en lo mismo, entonces lo que yo estoy viendo es que la gente quiere llevarte al mismo error para acabarte”, apuntó.