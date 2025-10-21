Diosa Canales derrocha sensualidad en su entrada a "La Casa de Alofoke"

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este lunes 20 de octubre arrancó en República Dominicana la segunda temporada de “La Casa de Alofoke”. Venezuela se encuentra muy bien representando por dos cantantes, Daniela Barranco y la vedette, Diosa Canales, quien entró a la residencia luciendo sensacional.

Entrada de Diosa a la casa

La belleza que desde hace tiempo reside en Colombia con su esposo e hijo, hizo acto de presencia con un conjunto de colores, su larga cabellera y realizando sensuales movimientos, que impresionaron al resto de participantes, en especial a los caballeros.

Diosa no necesitó decir una palabra para demostrar la fuerza y actitud que tiene al llegar a un lugar, y comenzar el juego por llevarse el jugoso premio de 4 millones de pesos dominicanos.

La intérprete de “En cuerpo y alma”, saludo a los competidores y dio un fuerte abrazo a Charytín Goyco, quien fue la encargada de la inauguración del programa que tiene gran popularidad en las plataformas digitales, por su contenido variado y de fiestas.

Contenido de Diosa para la casa

Son en total 20 participantes los que hacen parte de la segunda temporada, y la venezolana tratará de llevarse la victoria y seguir expandiendo su carrera en la industria del entretenimiento. Canales tendrá que convivir durante 38 días en la casa, por lo que el público está a la expectativa de qué contenido dará.

Recordemos que Diosa es una figura con un carácter explosivo, que dice siempre lo que piensa y siente. En el pasado sostuvo un fuerte altercado con la animadora Osmariel Villalobos, que finalizó en una golpiza en un gimnasio de Caracas.

Santiago Matías, nombre real del empresario y productor Alofoke, fue quien le extendió la invitación a la actriz y cantante venezolana, quien posó hace años para la revista Playboy Venezuela.

En las primeras horas en la casa Diosa ha estado muy cercana con el influencer Pollito Tropical y Daniela Barranco, su compatriota.