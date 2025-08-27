Diosa Canales homenajea a Selena y canta uno de sus éxitos (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

A propósito de su regreso a la música, la vedette y cantante venezolana Diosa Canales, publicó en sus redes sociales un adelanto de lo que será su próximo estreno en honor a la Reinal del Tex Mex, Selena Quintanilla.

“Para Mi gente!!! Hermosa de México con mucho amor, les hice este gran homenaje de #Selena para todos ustedes”, escribió Canales en la descripción del video, donde se le aprecia desde el estudio interpretando “Como la flor”.

Diosa Canales honra la memoria de Selena

En el mismo audiovisual compartido en Instagram, la vedette también mostró un adelanto de su versión de “La Carcacha”, otro éxito de la fallecida artista que lanzó en 1992, tres años antes de su asesinato.

Sus seguidores no tardaron en llenar la caja de comentarios de bonitos mensajes y aplausos por estas versiones que está realizando, las cuales posiblemente sean parte de un trabajo especial únicamente dedicado a Quintanilla y, en el que seguramente, escucharemos otras canciones.

“Que hermoso de verdad que conmovió”, “Hermosa me encanta orgullo”, “Hay talento desbordante WOW y es un buen tributo a Selena”, “Tienes todo para hacerle el tributo”, “Me encanto. La necesitamos en nuestro play list”, escribieron algunos usuarios.

Al ritmo del tambor

Entrando con duro swing en el territorio del tambor venezolano, Canales protagonizó uno de los duetos más sorpresivos del año al unirse a Tambor Urbano en el remix del hit “A las mujeres se les da”.

Este lanzamiento no solo sacude las pistas, sino que también rinde tributo a nuestras raíces con fuerza, sensualidad y un mensaje poderoso.

Lejos de sus habituales ritmos urbanos, la “Bomba Sexy de Venezuela” se atreve a coqueteos con lo tradicional y ancestral. En el videoclip, estrenado el 1 de agosto, aparece hablando sobre cómo aquel instrumento musical surgió de la opresión.

“Lo que nació de la opresión se convirtió en un símbolo de identidad”, afirma, enfatizando la fuerza cultural del tambor para el venezolano.