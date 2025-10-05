Diosa Canales luce legendario vestuario morado de Selena Quintanilla

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y vedette venezolana Diosa Canales sigue homenajeando a la fallecida Selena Quintanilla, no solo con sus mágicos temas, sino también con el vestuario y estilismo. Y es que, la criolla radicada en Colombia, ha replicado en legendario jumpsuit morado que llevó Quintanilla en su último show.

Diosa con el legendario vestuario

La venezolana posteó en Instagram un video del cover de la canción “Como la flor”, luciendo un traje idéntico al de Selena. Además, mientras cantó realizó movimientos parecidos y hasta flequillo llevó.

El corto clip hizo despertar múltiples comentarios en los 708 mil seguidores que tiene la vedette en Instagram, por el cuerpazo que luce y el bonito homenaje que hace a la ganadora del Grammy, por su álbum “Selene Live”, de 1993.

El cover de Diosa esta colgado en su canal oficial de YouTube y cuenta con muchas reproducciones.

Historia del traje

Selena era una experta en lucir prendas increíbles y sensuales, en su mayoría creadas por ellas. El traje morado fue utilizado por la intérprete de 26 de febrero de 1995, en el Astrodome de la ciudad de Houston, Texas.

Fue una presentación única, en la cual la excelente figura de Quintanilla quedó al descubierto con el Jumpsuit morado con brillo, botas plateadas, boca roja y su cabello suelto. El mismo look fue utilizado por Jennifer López, en la película biográfica de la fallecida.

El traje que fue creado por Selena, teniendo el morado como gran protagonista que era su color favorito, se encuentra en su museo ubicado en Texas, Estados Unidos.