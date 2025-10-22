Diosa Canales tiene su primer encontronazo en "La Casa de Alofoke"

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y vedette venezolana Diosa Canales es parte de la popular “Casa de Alofoke”, con el objetivo de llevarse el premio de 4 millones de pesos dominicanos. La artista de 38 años, sostuvo su primer altercado en la competencia con la influencer y cantante Angélica Núñez, mejor conocida como "La Gigi".

Altercado entre Canales y Gigi

La joven que participó en la primera temporada de la competencia creada por el empresario dominicano Santiago Matías "Alofoke", ingresó a la casa sin darle la mano a Diosa y comentándole que no estaba dando contenido.

Además, manifestó que Canales había alardeado mucho de que la competencia no sería igual cuando ella entrara y que no tenía un video viral en redes sociales.

Para sorpresa de muchos la venezolana no se bajó al nivel de la dominicana, solo respondiendo que no estaba desesperada por llamar la atención de las cámaras y generar un contenido.

Diosa alza la voz

Minutos más tarde, ya en el cuarto con sus compañeros, Diosa habló que ya estaba prendida y lista para mostrar quien es.

“La fama no es para todo el mundo. Ella es muy chamita para creerse tanto, es el sonido de un momento. Primero tienes que hacer carrera para poder creerte algo”, dijo la criolla sin nada de filtros.