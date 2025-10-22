LVBP: Águilas del Zulia dan grandes noticias sobre Andrés Chaparro

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia esperan tener un equipo competitivo en esta temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y en las próximas semanas esperan una incorporación de lujo, la del grandeliga Andrés Chaparro. El jugador de los Nacionales de Washington en MLB en lo que se uniforme este año, estará disputando su cuarta campaña en el circuito venezolano.

La llegada de este pelotero, que viene de ser campeón la pasada campaña como refuerzo de los Cardenales de Lara, potenciará sin duda el lineup del mánager Lipso Nava, así que la fecha de su posible incorporación es una gran noticia tanto para la franquicia zuliana, como para la afición que espera producción de este jugador.

Andres Chaparro con fecha de arribo a Maracaibo

En su más reciente #TertuliaLVBP, Jorge Urribarri informó que Chaparro podría integrarse a las Águilas entre el 1 y 2 de noviembre. Esta declaración adelantó notablemente la fecha estimada por otros analistas, generando expectativas sobre el impacto que el slugger tendrá en el equipo durante las primeras jornadas de la temporada. Sin duda que, la llegada temprana de este pelotero representa un impulso importante para el lineup de las Águilas, sobre todo de cara a los compromisos más exigentes.

Cabe destacar que, el pasado 27 de septiembre, Rafael Álvarez había señalado que Chaparro estaría disponible alrededor del 15 de noviembre. Con esta nueva proyección, existe la posibilidad de que el jugador esté listo para participar en el clásico juego de la Chinita, o incluso antes.

En la última temporada con las Águilas del Zulia, Andrés Chaparro bateó para .323 en 19 encuentros, donde conectó 21 imparables, entre ellos tres dobles y cinco jonrones. Además, remolcó 14 carreras y anotó 11.