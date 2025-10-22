Mira el encuentro de Mirla Castellanos y el papa León XIV en El Vaticano

Suscríbete a nuestros canales

La emblemática cantante venezolana, Mirla Castellanos, conocida en el medio artístico como ‘La Primerísima’, vivió hermosas experiencias en Roma, a donde viajo para presenciar la histórica ceremonia de canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles.

El domingo 19 de octubre, la artista compartió en redes sociales momentos de su estancia en la Plaza San Pedro, los cuales los catalogó como “momento de vida, privilegio y bendición”. Sin embargo, el día lunes también fue parte de un hecho que nunca imaginó.

El estrechón de manos de Mirla y el papa León XIV

Con la bandera venezolana en sus manos y el corazón palpitante, la exintegrante de Las Grandes, experimentó un momento que definió como “instante de luz y de paz” al encontrarse con el Sumo Pontífice.

Esto ocurrió en la audiencia ofrecida por el líder de la iglesia católica en el Aula Pablo VI de El Vaticano. “Mi encuentro maravilloso grabado en mi corazón. Santidad, Papa León XIV, estar allí con la bandera de mi país en las manos y mi máxima emoción en el alma recibí su bendición”, escribió la criolla.

A sus 84 años, la artista confesó que sigue descubriendo nuevas dimensiones de la fe: “Hoy solo puedo agradecer a Dios por haberme permitido recibir así de manos agarradas la bendición del Papa León con mi corazón latiendo emocionado y mis ojos llenos de vida”.

Récord histórico en Roma

La ceremonia del domingo se llevó a cabo en la Plaza de San Pedro, donde miles de fieles se congregaron para ser testigos de la canonización los primeros santos venezolanos, acto que marcó un antes y un después para la Iglesia en Venezuela.

Castellanos, invitada especial al evento, compartió su agradecimiento y su sentido de privilegio: “Un momento único de mucha fe, esperanza y gratitud que llevaré siempre conmigo”.

Esta experiencia no solo fue personal, pues, para la cantante fue un puente entre su trayectoria artística, su país y su fe.