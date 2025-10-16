Mirla Castellanos recibe importante invitación de El Vaticano

Suscríbete a nuestros canales

La respetada cantante venezolana Mirla Castellanos, es una de las invitadas exclusivas de El Vaticano, para lo que será la ceremonia de canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. “La Primerísima”, compartió una publicación en Instagram, notificando la anoticia a sus 218 mil seguidores.

Mirla Castellanos en El Vaticano

En la publicación en colaboración con el columnista de farándula Diego Kapeky, se ha compartido la invitación que recibe la intérprete de “Señor Juez”, gracias a la ayuda de un importante amigo perteneciente a la sede central de la Iglesia Católica.

“Me llena de mucho sentimiento, fe, alegría y esperanza estar este domingo 19 allí junto a tanta gente, agradezco a la vida por vivir ese momento”, ha comentado Castellanos, quien se une a la celebración del pueblo venezolano, por ser los primeros santo del país.

Al conocido “Médico de los pobres”, se le fue aprobada su canonización en febrero de 2025. Mientras que la de Carmen Rendiles, fue aprobada el 31 de marzo, ambas por el fallecido Papa Francisco.

Han informado que la estrella venezolana, ganadora del Premio Billboard y el Benidorm de 1969, estará en la histórica Plaza San Pedro, de Roma, y será hospedada en el Domus Sanctae Marthae, donde residía el Papa Francisco.

Celebración para Venezuela

Domingo 19 de octubre será un día muy importante para feligreses, un momento poderoso de fe y unión.

El periodista José Arnaldo Mujica a través de sus plataformas digitales, posteó un video de la instalación de imágenes de José Gregorio Hernández, en tierra santa.