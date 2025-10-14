Aseguran que columnista renuncia a Canal I por conflictos con su compañero

Suscríbete a nuestros canales

Un fuerte conflicto se habría desarrollado en Canal I, entre dos de los animadores del programa "Zona I", Ronald Sanoja y Diego Kapeky. Según información de "Sábado en la noche", Diego, importante columnista del país, habría renunciado.

Supuestos conflictos y tensión en el set

A través de Instagram el show conducido por Melissa Rauseo, realizó un post con la noticia, asegurando que los constantes altercados entre Sanoja y Kapeky, llevaron a este último, en tomar la decisión de abandonar el espacio farandulero transmitido de lunes a viernes en la mañana.

Desde hace tiempo en los median ha corrido la información de que ambas figura de la tv nacional, no tienen buena relación. Se llegó a comentar que hasta habrían tenido discusiones en el set de grabación.

“Según fuentes apostadas en Canal I, nos llega el rumor de una supuesta renuncia por parte del columnista de farándula Diego Kapeky. ¿La razón? Los reiterados roces con su compañero de programa Ronald Sanoja. Esperemos la confirmación de los protagonistas de esta historia”, escribieron.

Supuesto reemplazo

El show de Globovisión también informó que ya el equipo de producción del programa matutino, tendría a la vista a dos animadoras para el supuesto reemplazo de Diego, que serían Úrsula Kabbara y Rosangelica Monasterios, está última fue despedida de la planta ubicada en boleíta hace meses.

Hasta el momento ni Diego, ni Ronald, ni el canal, se han pronunciado por la información que corre en las plataformas digitales.