Así fue como el Papa León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles

Venezuela está de júbilo luego que este domingo 19 de octubre el papa León XIV canonizara a los beatos, Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, quienes se convierten así los primeros santos del país. En el evento litúrgico estuvieron presentes más de 20.000 personas.

"Hoy están ante nosotros siete testigos, los nuevos santos y las nuevas santas, que con la gracia de Dios han mantenido encendida la lámpara de la fe, más aún, han sido ellos mismos lámparas capaces de difundir la luz de Cristo", añadió.

"Estos fieles amigos de Cristo son mártires por su fe, como el obispo Ignacio Choukrallah Maloyan y el catequista Pedro To Rot; son evangelizadores y misioneros como sor María Troncatti; son carismáticas fundadoras, como sor Vicenta María Poloni y sor Carmen Rendiles Martínez; son bienhechores de la humanidad con sus corazones encendidos de devoción, como Bartolo Longo y José Gregorio Hernández Cisneros", afirmó.

"Que su intercesión nos asista en las pruebas y su ejemplo nos inspire en la común vocación a la santidad" dijo su Santidad desde la plaza de San Pedro.