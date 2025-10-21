Marcus Rashford mantiene su idilio goleador en la Champions con el Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Marcus Rashford cayó de pie en el FC Barcelona, al menos así lo demuestran sus números durante sus primeros meses con la camiseta azulgrana. El ex Manchester United demuestra estar de vuelta con su mejor versión desde su llegada a España y sus registros en Champions League son la principal muestra de ello.

Ya son 4 goles y 1 asistencia en solo tres partidos en la Champions League. Un doblete contra el Newcastle en la primera fecha y otro doblete contra el Olympiakos en la tercera le bastan a Rashford para meterse entre los mejores goleadores de la competencia en su edición 2025-2026. Hasta ahora, solo lo supera Kylian Mbappé con 5 y Harry Kane registra también 4 goles, aunque estos dos tienen su partido pendiente.

Vuelco goleador de Rahsford en Champions

Antes de llegar al Barcelona, Rashford sumaba hasta 12 partidos consecutivos sin marcar en la Champions, ocho con el Manchester United y tres con el Aston Villa, equipo en el que militó justo antes de mudarse a la ciudad condal para jugar bajo las ordenes de Hansi Flick. Sus 4 goles en cuatro partidos demuestran que su mejor versión parece estar de vuelta.

Rashford aprovecha sus oportunidades frente a la dura competencia

Cuando se confirmó la llegada de Marcus al Barcelona, lo primero que se intuía era que su papel tendría un rol secundario y que su presencia serviría para descansar a los atacantes titulares, pero el inglés esta demostrando que puede luchar por un lugar como titular y significa que Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal no pueden descuidarse o perderán su puesto a manos del peligroso Rashford.