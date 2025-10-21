¡Encendido! Fermín López brilla en Champions League con este doblete para Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona sonríe por el momento en su duelo en la Champions League ante Olympiacos y el principal responsable de esa sonrisa tiene nombre propio: Fermín López.

El español fue el autor de los dos tantos que tienen a los culés parcialmente arriba en el marcador ante su par de Grecia. El primer tanto lo firmó al minuto 7', después de una acción destacada de Lamine Yamal en banda derecha.

Posteriormente, apareció de nuevo en las estadísticas en 39', con una diana más hermosa que la primera, porque se atrevió a driblar a su rival antes de definir frente a la humanidad de Konstantinos Tzolakis.

Estos vienen a ser los primeros dos tantos de Fermín en la edición de Liga de Campeones 2025-26 y lo adelantan en la carrera para la titularidad el próximo fin de semana, cuando jugarán (26 de octubre) el clásico español por LaLiga frente al Real Madrid.

Barcelona en la antesala del clásico

El cuadro de Hansi Flick sabe que este partido con Olympiacos es clave para regresa a la buena senda en el torneo. Sobre todo, después del revés pasado contra el PSG (1-2).

De ahí, a que el técnico no haya querido mover demasiado el equipo, en medio también de las múltiples bajas sensibles que tienen en este momento, como Raphinha, Lewandowski, Ferrán, Joan García, Olmo, entre otros.

Pese a lo anterior, el once de este partido puede ser un ensayo para el siguiente duelo, con la única modificación de Frenkie de Jong en sustitución de Marc Casadó y Rashford volviendo a la banda izquierda si regresa a la acción Ferrán.

Otra alternativa para Barcelona estaría en el regreso de Raphinha, aunque siempre estaría supeditado a su estado físico para jugar desde el inicio.