Champions League

¡Fin a la mala racha! Lamine Yamal anota de penal con esta hermosa ejecución

Lamine Yamal convirtió su primer tanto en lo que va recorrido de esta edición de la Champions League

Por

Meridiano

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 02:20 pm
¡Fin a la mala racha! Lamine Yamal anota de penal con esta hermosa ejecución
Nuevo golpe del FC Barcelona sobre la mesa en su participación en Champions League ante Olympiacos, por la tercera jornada. El principal responsable de la nueva celebración tiene nombre propio: Lamine Yamal.

La estrella culé transformó por gol una sentencia de penal al minuto 67' cometida a Marcus Rashford por el guardameta Konstantinos Tzolakis, que el árbitro Urs Schnyder fue a revisar en el VAR.

Este vino a ser el primer tanto del canterano azulgrana en esta edición de la Champions League, después de haber visto acción en el compromiso ante PSG, que terminó en revés para los culés (1-2).

 

Martes 21 de Octubre de 2025
