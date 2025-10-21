¡Fin a la mala racha! Lamine Yamal anota de penal con esta hermosa ejecución

Suscríbete a nuestros canales

Nuevo golpe del FC Barcelona sobre la mesa en su participación en Champions League ante Olympiacos, por la tercera jornada. El principal responsable de la nueva celebración tiene nombre propio: Lamine Yamal.

La estrella culé transformó por gol una sentencia de penal al minuto 67' cometida a Marcus Rashford por el guardameta Konstantinos Tzolakis, que el árbitro Urs Schnyder fue a revisar en el VAR.

Este vino a ser el primer tanto del canterano azulgrana en esta edición de la Champions League, después de haber visto acción en el compromiso ante PSG, que terminó en revés para los culés (1-2).