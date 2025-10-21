Barcelona sorprende: Así será su alineación en Champions League contra Olympiacos

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona regresa a la acción en Champions League para la tercera jornada del torneo y lo hará ante el Olympiacos en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde quieren reponerse del último revés en el certamen.

En este contexto Hansi Flick quiso poner en el terreno de juego todo lo mejor que tiene en este momento, tras varias ausencias por lesión y sorprendió con parte de su once.

Alineación: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Marc Casadó, Pedri, Dro Fernández, Marcus Rashford, Fermín López y Lamine Yamal.