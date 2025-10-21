Champions League

Barcelona sorprende: Así será su alineación en Champions League contra Olympiacos

Barcelona necesita sumar los tres puntos para mantenerse en los puestos de arriba del torneo

Meridiano

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 12:03 pm
El FC Barcelona regresa a la acción en Champions League para la tercera jornada del torneo y lo hará ante el Olympiacos en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde quieren reponerse del último revés en el certamen.

En este contexto Hansi Flick quiso poner en el terreno de juego todo lo mejor que tiene en este momento, tras varias ausencias por lesión y sorprendió con parte de su once.

Alineación: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Marc Casadó, Pedri, Dro Fernández, Marcus Rashford, Fermín López y Lamine Yamal.

 

Martes 21 de Octubre de 2025
