Laporta ignora declaraciones de Courtois y habla sobre Miami

Joan Laporta este martes habló ante la prensa, antes de entrar a la comida oficial previa al partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Olympiacos. El presidente culé, toco diversos temas de actualidad, desde la sanción a Hansi Flick, paso por el futuro partido en Miami y las finalmente las relaciones con el Real Madrid.

Laporta confirmó que el FC Barcelona presentó un recurso para buscar la posibilidad de reducir la sanción impuesta al técnico alemán que lo llevará a perderse el próximo clásico. “Hemos interpuesto el recurso”, aseguró “Creo que esta situación debe ser revisada. Hay argumentos para que se reduzca la sanción. La vemos desproporcionada. Los árbitros actúan como pueden. El colegiado se esperaba la reacción de nuestro entrenador”.

Durante sus palabras evitó entrar en polémicas con Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, quien en la mañana de este martes ofreció declaraciones donde acusó a Laporta de intentar tapar el 'Caso Negreira'.

Laporta también comentó sobre el polémico encuentro del Barça en Miami el próximo 20 de diciembre, pese a las dos denuncias del Real Madrid, que llegó a enviar al Consejo Superior de Deportes, para ponerse a este encuentro fuera de tierras esoañolas. “Con esto ya estamos acostumbrados. El tema de Miami está más que acordado con LaLiga y el Villarreal. Nos lo tomamos como una oportunidad para dar alegría a los culés de Estados Unidos y para promocionar la imagen del Barça en un mercado interesante”, señaló.

Relación con el Real Madrid

Sobre las las relaciones institucionales que guarda el Barça con el conjunto blanco, fue simple “Son las que son. El Madrid es muy libre de hacer lo que quiera. Nosotros seguimos lo que está previsto, que es que se juegue el partido el 20 de diciembre en Miami”.