Olympiacos se enfrentará a Barcelona por la fecha 3

Hoy, a partir de las 12:45 horas, juegan Barcelona y Olympiacos por la fecha 3 de la Champions, en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Así llegan Barcelona y Olympiacos

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Barcelona no pudo ante PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions

Olympiacos llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Arsenal.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 2 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Urs Schnyder, el juez encargado.

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Club Brugge: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Chelsea: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Eintracht Frankfurt: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Slavia Praga: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs FC Copenhague: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympiacos en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs PSV: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Real Madrid: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Kairat Almaty: 9 de diciembre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Bayer Leverkusen: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Ajax: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Barcelona y Olympiacos, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas

Colombia y Perú: 11:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas

Venezuela: 12:45 horas

