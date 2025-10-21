UEFA - Champions League 2025-2026

Olympiacos se enfrentará a Barcelona por la fecha 3

Barcelona y Olympiacos se miden en el Estadio Olímpico Lluís Companys hoy a las 12:45 horas y Urs Schnyder es el elegido para dirigir el partido.

Por

MeridianoBet
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 06:43 am
Olympiacos se enfrentará a Barcelona por la fecha 3
Suscríbete a nuestros canales

Hoy, a partir de las 12:45 horas, juegan Barcelona y Olympiacos por la fecha 3 de la Champions, en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Así llegan Barcelona y Olympiacos

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Barcelona no pudo ante PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions

Olympiacos llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Arsenal.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 2 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y fue un empate por 0 a 0.

 

El encuentro será supervisado por Urs Schnyder, el juez encargado.

 

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Champions

 

  • Fecha 4: vs Club Brugge: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Chelsea: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Eintracht Frankfurt: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Slavia Praga: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs FC Copenhague: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Olympiacos en los próximos partidos de la Champions
  • Fecha 4: vs PSV: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Real Madrid: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Kairat Almaty: 9 de diciembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Bayer Leverkusen: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Ajax: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Barcelona y Olympiacos, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 21 de Octubre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Zona Apuestas