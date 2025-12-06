LVBP: Carlos Rodríguez quiere ser magallanero de por vida

Suscríbete a nuestros canales

Estadio Monumental de Caracas.- Durante las últimas tres campañas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, uno de los baluartes de la ofensiva de los Navegantes del Magallanes ha sido Carlos Rodríguez. "El Chin" dio muestras de su talento en su año de novato, la 23/24, en donde estuvo cerca de ser Novato del Año. En los años posteriores, ha confirmado que es un bateador fantástico.

A pesar de un inicio lento en la actual zafra, el oriundo de Valencia ha sabido reponerse rápidamente, y ya es el líder bate de los filibusteros, con un promedio excepcional de .343, que le ha permitido tener además un porcentaje de embasado fantástico de .408.

Además, Carlos Rodríguez vive este buen momento en medio de una importante alegría, como lo fue su firma con los Padres de San Diego hace unos días. Meridiano pudo conversar en exclusiva con Rodríguez, quien habló sobre su buen presente, sobre su llegada a la organización californiana, y también acerca de su deseo a futuro con "La Nave".

Carlos Rodríguez, magallanero de pura cepa

Como en los últimos tres años, Carlos Rodríguez se ha disfrutado lo que ha sido su actual participación con los eléctricos, especialmente con el repunte de los últimos días. "Contento por el ajuste que hemos venido haciendo. Estamos luchando y sudando la camisa, eso es lo más importante. Con el favor de Dios vamos a conseguir esa clasificación", comentó

Además, el toletero celebró hace poco su primer centenar de encuentros en la LVBP, una cifra que espera extender, pero con el uniforme magallanero. "Cada vez que puedo utilizar este uniforme para mí es un orgullo. La verdad es que espero poder retirarme con este uniforme, eso es lo único que le pido a la vida", confesó con emoción.

Por otro lado, Carlos Rodríguez habló sobre su firma con los Padres de San Diego, equipo con el que espera dar el salto a las Grandes Ligas. "Con el favor de Dios esa es la meta. Atlanta me sacó del roster terminando el año, y quise buscar una nueva oportunidad. Esperemos que este sea el equipo y que podamos subir a MLB en 2026", sentenció.