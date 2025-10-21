El Barcelona recupera un atacante pero pierde a un defensa para enfrentar al Olympiacos

Suscríbete a nuestros canales

Hansi Flick sorprendió con su lista de convocados para enfrentar la tercera fecha de la Champions contra el Olympiacos en Montjuïc. Ferran Torres ha entrado en el llamado del técnico alemán, justo cuando todos hablaban de que no recibiría el alta a tiempo para este importante encuentro. Aunque no apunta a estar en el once titular, ya es una ventaja tenerlo disponible en el banquillo.

Ferran regresó a mitad de la convocatoria con la selección español, tras presentar una sobrecarga muscular en los isquiotibiales, que en principio eran de poca relevancia, pero que terminó dejándolo fuera de la lista para Girona, incluso en su momento también se esperaba que quedaría fuera contra el Olympiacos.

Hasta el propio Hansi Flick prácticamente descartó al jugador en la rueda de prensa, informando que se le realizaría una resonancia el jueves para valorar su estado. Pero más allá de eso, la realidad es que ha entrado en la lista de Hansi para este encuentro de Champions y es una buena noticia, entre tantas bajas culés.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para los azulgranas. Andreas Christensen, no ha podido recuperarse para este encuentro, incluso no pudo cumplir la jornada de entrenamiento por culpa de una indisposición. El central danés se suma así a una larga lista de bajas junto a Raphinha, Gavi, Olmo, Lewandowski, Gavi, Joan García y Ter Stegen.

Convocatoria de Hansi Flick para el Olympiacos

Szczesny, Koundé, Eric, Araújo, Cubarsí, Balde, Martín, Casadó, Frenkie, Pedri, Fermín, Bernal, Rashford, Roony, Lamine, Ferran, Kochen, Aller, Espart, Jofre, Dro, Toni y Juan.