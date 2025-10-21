Barcelona reacciona a la roja de Hansi Flick y dará pelea para tenerlo en el clásico

Suscríbete a nuestros canales

El técnico alemán, Hansi Flick, fue expulsado el pasado sábado 18 de octubre del partido de Barcelona ante Girona. El árbitro del compromiso, Gil Manzano, mostró dos tarjetas amarillas al estratega, dejando con esto una consecuencia al entrenador: dejarlo fuera del clásico ante Real Madrid.

Justamente, esa decisión arbitral traería al Flick la sanción de un partido, que viene a coincidir con uno de los duelos más importantes de la temporada y LaLiga.

Sin embargo, desde la acera culé han decidido no bajar los brazos y luchar hasta último momento para que el DT pueda estar parado en la zona técnica del Estadio Santiago Bernabéu para este compromiso.

Desde el club se habría apelado la decisión de una de las amarillas mostradas al técnico, argumentando que el gesto que el principal sancionó no iban dirigido a su humanidad, sino a un jugador de la propia plantilla culé.

Barcelona quiere a Flick en el clásico

Esta información vino extendida desde el programa español El Chiringuito de Jugones, a través del periodista José Álvarez, quien reveló las intenciones del equipo jurídico de la entidad catalana.

"El Barça recurrió esta mañana la primera amarilla a Hansi Flick", dijo Álvarez, para luego agregar: "Ha presentado un vídeo alegando que los aplausos van dirigidos a De Jong".

Ese el contexto clave de la secuencia en la que se al entrenador aplaudir en la zona técnica, quedando la duda de las dos versiones. La de Gil Manzano apunta a que esos aplausos llevaban un tono irónico de la situación contra su trabajo, mientras de parte del club se asume como un gesto de aliento al futbolista.

Finalmente, habrá que esperar la decisión del comité disciplinario de la RFEF, que tendrá la última palabra para que el técnico pueda o no estar en el partido de Barcelona contra Real Madrid el venidero 26 de octubre.