LaLiga: ¿Cómo quedó la tabla de posiciones después de los triunfos de Barcelona y Real Madrid?

El Real Madrid encontró una victoria (0-1) casi en el último suspiro de su encuentro ante Getafe en el Coluseum Alfonzo López por la novena jornada de LaLiga. Un triunfo que permite tomar respiro a los merengues en su situación en la zona alta de tabla.

Particularmente, el triunfo madridista sirvió para subir nuevamente a la cima del certamen con 24 puntos, que previamente estaba en poder del FC Barcelona, tras su victoria de este sábado ante Girona (2-1) y quedar con 22 unidades.

La victoria permite a los merengues llegar con otra realidad a la antesala del clásico que disputarán el venidero 26 de octubre, en la siguiente fecha de LaLiga, ante los blaugranas en el Estadio Santiago Bernabéu.

Barcelona y Real Madrid inician el despegue en LaLiga

Los dos colosos del torneo cumplieron en la jornada, aunque sacaron triunfos en último momento. Pese a eso, ambos empiezan a marcar la tendencia de desprenderse del resto de equipos en el certamen.

Por ejemplo, el podio liguero lo cierra Villarreal con 17 puntos, luego de empate a dos goles con Betis, este último quien precisamente es uno de los clubes que completan el quinteto doméstico con 16 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, que es cuarto por diferencial de goles (+6 vs +5).

En el otro polo, en el torneo que se juega en la zona baja actualmente, está dos equipos donde militan venezolanos, Real Oviedo (Salomón Rondón) y la Real Sociedad (Yangel Herrera y Jon Aramburu). Los oviedistas y cuadro vasco encarnan particularmente en este recorrido doméstico una lucha con Girona por salir de los puestos del descenso.

En este momento los tres clubes clubes tienen seis puntos en el registro de LaLiga, pero solo están separados por el diferencial de goles (-5 Real Sociedad, -12 Oviedo, -13 Girona).