La victoria de Barcelona a último momento benefició al Real Oviedo de Salomón Rondón

El FC Barcelona encontró una victoria (2-1) en el último suspiro de su duelo ante Girona en el Estadio Olímpico de Montjuic por la novena jornada de LaLiga. Un triunfo de esos que dan títulos ligueros, pero que también se celebran en otros lados.

El tanto de Ronald Araújo al minuto 90+3 no solo fue celebrado en ese momento por los seguidores del equipo catalán, sino que no sorprendería que también haya generado ciertas alegrías a los más fieles del Real Oviedo, donde milita el venezolano Salomón Rondón.

La razón puntual es que el cuadro oviedista encarna particularmente en este recorrido doméstico una lucha con Girona por salir de los puestos del descenso. En este momento ambos clubes (Oviedo y Girona) tienen seis puntos en el registro, pero solo separados por el diferencial de goles (-12 vs -13).

De ahí, a que el conjunto del criollo esté en la casilla 18 y Girona en la 19, ambos en zona roja de la competición, asechando a un Celta de Vigo, también con seis unidades, pero que mejora con ese -3 que tienen de diferencial.

Barcelona recuperó el liderato de LaLiga

Particularmente, la victoria a los culés les sirvió por varias razones, más allá de los tres puntos. La primera guarda relación a que subieron nuevamente a la cima del certamen con 22 puntos, eso sí, a la espera de lo que haga Real Madrid en la jornada ante Getafe, en una fecha a la que llegan con 21 unidades.

A su vez, el triunfo permite a los azulgranas no desprenderse demasiado de los merengues, menos en la antesala del clásico que ambos disputarán el venidero 26 de octubre, en la siguiente fecha de LaLiga.

Otro hecho que celebran en Barcelona es que este resultado ante Girona los regresa nuevamente a la victoria, una que no conocían desde hace tres partidos, tras el empate la alegría contra la Real Sociedad (2-1) y las posteriores derrotas con PSG en Champions (1-2) y Sevilla por lo liguero (4-1).