Barcelona es la 'víctima' favorita del árbitro Gil Manzano

El árbitro Jesús Gil Manzano fue tendencia en redes sociales este sábado 18 de octubre, después de ser nuevamente protagonista en un partido del FC Barcelona, que se ha erigido como su 'víctima' favorita en cuanto a tarjetas rojas se refiere.

El más reciente en sumarse a su lista fue el estratega azulgrana Hansi Flick, quien no estará en la zona técnica en el Clásico de LaLiga contra el Real Madrid, después de recibir dos tarjetas amarillas y ser expulsado en la victoria 'in extremis' ante el Girona (2-1).

La polémica de esas decisiones quedaron a la orden del debate entre aquellos que consideran una fijación del principal contra la oncena catalana y los otros que vieron la decisión como un elemento anecdótico de la jornada.

Lo cierto es que posterior a ese nuevo episodio entre el árbitro y el Barcelona saltó un dato estremecedor, que se pone del lado a quienes quieren poner la lupa a las actuaciones de Gil Manzano cuando se trata de los culés.

Gil Manzano y su extraña cifra contra Barcelona

Lo dicho. El colegiado tiene una particularidad con los blaugranas y solo basta revisar el número de expulsiones que se conocen en los duelos en los que ha intentado impartir justicia al cuadro catalán. Son hasta 12 tarjetas rojas mostradas a algún integrante del Barcelona.

Esto último representa un 27% del total de toda su carrera en el certamen español, en el que ha sentenciado 44 expulsiones. El equipo más cercano en la lista es el Betis, que solo tiene siete sentencias de este tipo.

Ahora bien, no es lo único relevante cuando se repasa el tema de las rojas de Gil Manzano a los azulgranas, porque también tiene su sorpresa cuando se investiga el nombre de los expulsados, destacando nombres como Lionel Messi, Neymar o Robert Lewandowski.

En el resto de la lista están jugadores como Luis Suárez, Sergi Roberto, Piqué y Szczesny, mientras Dani Alves y Lenglet son los únicos en ese repaso a los que le mostró la tarjeta roja dos veces.

Al mismo tiempo, en la mesa de las suspicacias hay quienes señalan que Gil Manzano no es tan vehemente cuando se trata del Real Madrid, el eterno rival de los blaugranas, quienes tienen un récord de victorias muy favorable cuando este ha estado encargado de sus juegos contrario a los culés con 37 de 47 vs. 22 de 36 para Barça.

Finalmente, pese a la polémica de Gil Manzano y sus datos contra Barcelona, el equipo de Hansi Flick sigue en la pelea por el título y espera dar un golpe sobre la mesa el venidero 26 de octubre ante los merengues retomando la cima del certamen doméstico.