Lionel Messi se acuerda de Barcelona de esta forma

Repasar la carrera de Lionel Messi es muy difícil sin involucrar el nombre del FC Barcelona en el camino, tras ser el club en el que vivió los mejores momentos de su carrera año a año.

El propio capitán argentino lo sabe y lo demostró recientemente con un hecho que dejó sobre la mesa lo presente que sigue manteniendo al club de su vida.

Su recuerdo lo llevó directamente a un hecho transcurrido hace 21 años, que es el tiempo que ha pasado desde su debut oficial con los colores del FC Barcelona. Esas primeras demostraciones, que luego lo llevaría a ser considera el mejor jugador de la historia del fútbol.

Para apuntar a ese momento hay que tirar de hemeroteca y repasar los instantes a los que ingresó el argentino precisamente en el Estadio Olímpico de Montjuïc ante el Espanyol, aquel 16 de octubre del 2004 sustituyendo a Deco.

El recuerdo de Lionel Messi de Barcelona

El campeón del mundo para rememorar esas postales compartió en sus redes sociales algunas imágenes de aquel día. Particularmente, posteó una con el dorsal '30' a la espalda ante de su entrada al campo para esos primeros minutos.

El histórico futbolista no solo compartió esas dos imágenes, sino que además también dejó espacio para una 'storie' en Instagram con otra fotografía de esa jornada etiquetando al club catalán, acompañado de esta frase: "21 años ya... increíble".

Finalmente, el tiempo ha pasado rápido, tanto que el propio Lionel Messi ya lleva cuatro años fuera de la actividad con el Barcelona, aunque sigue compitiendo al más alto nivel en Estados Unidos y en su propia selección nacional.