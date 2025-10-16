Lionel Messi a las puertas de conseguir inédito récord con Miami Inter

Suscríbete a nuestros canales

Pasan los años y Lionel Messi se mantiene como uno de los mejores jugadores del mundo. Aunque lleva algunos años alejados del fútbol europeo, el argentino está demostrando su brillo como principal estrella del Miami Inter, en especial en la presente temporada de la MLS.

El delantero de 38 años se ha consolidado como figura en la actual campaña del fútbol norteamericano, donde la franquicia de la Florida no solo aseguró su pase a las instancias finales, sino que se ha mantenido entre los primeros lugares en la Conferencia Este. El equipo ocupa el tercer peldaño con18 victorias, ocho empates y siete reveses para totalizar 62 puntos en la clasificación.

La gran presentación del Inter pone en la conversación a Leo Messi como aspirante a pelear por el MVP en la vigente temporada, donde ha dejado un desempeño superlativo con 26 goles y 15 asistencias en la competición local, siendo el primero y segundo en los mencionados apartados, respectivamente.

Leo Messi busca récord inédito en la MLS

Ningún futbolista en la historia de la MLS ha logrado ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) en dos temporadas consecutivas, un récord que podría romper Lionel Messi. El astro argentino ha tenido un desempeño sobresaliente durante la campaña, destacándose como líder absoluto en goles y uno de los primeros en asistencias, con 26 tantos convertidos y 15 pases decisivos.

De mantener este nivel, Messi no solo consolidaría su dominio en la liga, sino que también escribiría un nuevo capítulo en la historia del fútbol estadounidense. Ganar dos MVP seguidos lo pondría en una posición única y reforzaría su legado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.