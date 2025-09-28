Josef Martínez cerca del Top 5 de máximos goleadores en la MLS

Suscríbete a nuestros canales

Josef Martínez sigue dejando el tricolor venezolano en lo alto en la MLS. El criollo se ha convertido en una leyenda en la liga de fútbol estadounidense mientras sigue escaleno hacia la cima del top de máximos goleadores en la historia.

Gracias al gol marcado el sábado por la noche a su tanto en la noche del sábado, su equipo San José Earthquakes incrementó la posibilidad de clasificar a los playoffs 2025, luego de que venciera. 0-1 al actual líder de la Conferencia Oeste, San Diego FC.

El tanto le permitió llegar a 129 goles, acercándose a Jaime Moreno quien ubica el próximo escalón para el venezolano, que lo lleva al quinto lugar del Top.

El 5to renglón es el siguiente objetivo de Josef, ubicándose a una distancia de solo 5 goles más para superar Jaime, y en consecuencia empatar el cuarto lugar.

El delantero vinotinto llegó al equipo para darle un giro a la ofensiva del equipo Californiano, ha tenido éxito gradual en el nuevo ciclo de Bruce Arena.

Número de Josef Martínez

Registra 13 goles y 2 asistencias en 28 partidos disputados, superando sus números de 2024 cuando vestía la camiseta del CF Montréal, donde apoyó un total 14 (goles y asistencias).