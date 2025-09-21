Lionel Messi pelea el campeonato de goleo de la MLS

Suscríbete a nuestros canales

Por su vigésimo octava jornada de acción en la Major League Soccer, el Inter Miami recibió a DC United en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, buscando recuperar posiciones en la tabla de la Conferencia Este.

'Las Garzas' se harían con la victoria por marcador de tres goles por dos con un Lionel Messi que fue la gran figura, asistiendo el primer gol de los dueños de casa, el cual sería anotado por Tadeo Allende.

Para el arranque del segundo tiempo, Christian Benteke igualaría las acciones para la oncena de Washington, pero 'La Pulga' volvería a aparecer con un tanto que devolvería la ventaja al elenco de Javier Mascherano.

Sumado a esto, Messi sería asistido en los minutos finales por Sergio Busquets para sellar su doblete y el tercer gol de su equipo, el cual ayudó a que, a pesar de que Jacob Murrell anotó en el descuento, el Inter Miami pudiese ganar.

Estos son los tantos 21 y 22 del rosarino en el presente año en la MLS, superando en el campeonato de goleo a Sam Sturridge, jugador del Nashville, quien posee 21. Este podría ser el año de Messi con respecto a la pelea por el Botín de Oro del fútbol norteamericano.