Hijo de Negreira acusa al Barcelona de "mentir" en el caso de su padre

El famoso caso Negreira en el que está relacionado el Barcelona pica y se extiende. En esta oportunidad, fue el hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitro (CTA), Javier Enríquez Negreira, quien acusa al Barcelona de mentir en este caso.

Desde hace par de años, el conjunto culé y distintas personalidades relacionadas, están siendo investigadas por un presunto complot con José María Negreira, ex vicepresidente del CTA.

Hijo de Negreria alega que el Barcelona mintió:

Javier Enríquez fue interrogado recientemente, por la juez del caso de su padre y dio unas declaraciones que comprometen mucho más a la oncena "Azulagrana".

"Mi padre me dijo varias veces: 'No puedo trabajar con ningún club porque soy el vicepresidente del CTA", destacó inicialmente alegando que considera una cantidad exagerada la cifra de dinero que recibió su padre del cbarca.

A eso añadió, "El Barça mintió en Hacienda, para desligarse de mi padre y me usó como pretexto". Sin duda alguna, este es un caso que aún tiene mucho por esclarecer, pero Javier Negreira, hijo del ex vicepresidente del CTA, fue contundente con sus declaraciones.