Así fue el golazo de Éder Militao ante el Espanyol

El defensor central brasileño, Éder Militao, apareció desde afuera del área rival y envió un zapatazo al ángulo, para adelantar al Real Madrid 1-0 ante el Espanyol, este sábado.

Al minuto 22 de las acciones, en el Santiago Bernabéu, donde se disputa la quinta jornada de LaLiga EA Sports, llegó el primer remate al arco de los locales y terminó en el fondo de la red.

Un regreso inmejorable

Luego de sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, en noviembre de 2024, volvió a la acción en la Semifinal del Mundial de Clubes, el 9 de julio de este año. En esa oportunidad, cayeron 4-0 ante el PSG, pero brindó muy buenas sensaciones en los 27 minutos que disputó.

Por su parte, el sudamericano se ha ganado rápidamente la confianza de su entrenador, que en 3 de las 5 jornadas de LaLiga lo ha empleado como titular y éste ha respondido de buena forma.

Sumado a este gran regreso, ha dejado una nueva joya para su colección de goles, con una definición poco habitual en su carrera, pero demostrando el poder de su pegada.

Cabe destacar que, con este derechazo que supone su primer tanto de la temporada, llega a 9 goles en 7 temporadas vistiendo la camiseta de este equipo.

Asimismo, es el primer gol que marca desde esta distancia (poco más de 30 metros de la línea de meta), puesto que sus goles previos han sido dentro del área rival.